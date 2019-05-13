Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереLenta.ru 15:22
Запись выпуска доступна на YouTube-канале «России 24». Спор между ведущим передачи и украинским экспертом произошел во время обсуждения вооруженных сил Украины. По мнению Соловьева, на Украине популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры.
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Взлетно-посадочную полосу аэропорта затопило в Зырянке
Обновлено в 19:51
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Наука
Метаботропные глутаматные рецепторы предсказали риск суицида при ПТСР
Одним из возможных биомаркеров склонности к суициду при наличии ПТСР считают нарушение работы метаботропного глутаматного рецептора 5 (mGluR5), которое наблюдается при многих психических заболеваниях из-за воздействия на NMDA-рецепторы.
Обновлено в 13:00
Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают до 31 млрд рублей
Обновлено в 16:28
Экономика
Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов
Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено в 08:18
Политика
СМИ узнали о грозящих компании Трампа миллионных штрафах
Компании президента США Дональда Трампа — Trump Organization — грозят штрафы в размере 2,1 млн долларов в год, поскольку восемь ее зданий в Нью-Йорке не соответствуют нормам сокращения выбросов парниковых газов.
Обновлено в 21:06
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
«Горячая» Настя Каменских в белоснежном белье взбудоражила фанатов
Неделю назад украинские СМИ преподнесли сенсационные новости фанатам Насти Каменских и Потапа, сообщив, что пара намеревается скрепить свои отношения браком.
Обновлено в 07:49
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Экономика
Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул правление компании
Неисполнительный директор UC Rusal Тимур Валиев подал в отставку 13 мая.
Обновлено в 21:40
Политика
Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»
Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Обновлено в 19:41
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 15:11