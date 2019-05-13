Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереLenta.ru 15:22

Запись выпуска доступна на YouTube-канале «России 24». Спор между ведущим передачи и украинским экспертом произошел во время обсуждения вооруженных сил Украины. По мнению Соловьева, на Украине популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры.
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Владимир Соловьёв выгнал из студии украинского политолога за слова в поддержку Бандеры

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Появилась видеозапись того, как Соловьев выгнал из студии украинского эксперта

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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

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Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

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Опубликовано видео скандального эфира ток-шоу Соловьева "Кто против?"

Народные новости14:28

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта, который вступился за фашистов

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