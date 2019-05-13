Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереLenta.ru 15:22

Запись выпуска доступна на YouTube-канале «России 24». Спор между ведущим передачи и украинским экспертом произошел во время обсуждения вооруженных сил Украины. По мнению Соловьева, на Украине популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры.
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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

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В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков

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Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

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Кино

Скончалась актриса и певица Дорис Дэй

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Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ

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Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Климкина ждет увольнение, считает советник Зеленского

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
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Экономика

Брошенные в аэропортах самолеты «Трансаэро» ушли с молотка

Конструкции двух самолетов Boeing-737 без двигателей, принадлежавшие авиакомпании «Трансаэро», ушли с молотка.
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Кино

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
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Авто

Ford Territory опередил по продажам кроссовер Hyundai Creta

За первый квартал автомобиль разошелся тиражом более 10 тысяч экземпляров, опередив Hyundai Creta (8,6 ед.).
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Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица

Дарья Пынзарь не сожалеет об увеличении груди и пластике лица.
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Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
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Обновлено в 12:30
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Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:41
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Компания Bosch придумала, как сократить стоимость водородных автомобилей.
Обновлено в 15:08
Общество

Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
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Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

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Мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой

Сегодня в полдень мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой, что на пересечении улиц Писарева и Декабристов.
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Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
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Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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