Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереLenta.ru 15:22
Запись выпуска доступна на YouTube-канале «России 24». Спор между ведущим передачи и украинским экспертом произошел во время обсуждения вооруженных сил Украины. По мнению Соловьева, на Украине популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Технологии
В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков
Бывший руководитель Саид Мунаев, исполняющий обязанности с января по май 2019 года, заступит на должность операционного директора Yota.
Обновлено в 14:39
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
Обновлено в 11:50
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Кино
Скончалась актриса и певица Дорис Дэй
Ушла из жизни звезда Голливуда Дорис Дэй (Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф).
Обновлено в 09:51
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Хоккей
Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
Обновлено в 17:01
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Климкина ждет увольнение, считает советник Зеленского
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 17:30
Экономика
Брошенные в аэропортах самолеты «Трансаэро» ушли с молотка
Конструкции двух самолетов Boeing-737 без двигателей, принадлежавшие авиакомпании «Трансаэро», ушли с молотка.
Обновлено в 08:52
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Авто
Ford Territory опередил по продажам кроссовер Hyundai Creta
За первый квартал автомобиль разошелся тиражом более 10 тысяч экземпляров, опередив Hyundai Creta (8,6 ед.).
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Пынзарь не сожалеет об увеличении груди и пластике лица.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:41
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Авто
Hyundai Nexo подешевеет на треть
Компания Bosch придумала, как сократить стоимость водородных автомобилей.
Обновлено в 15:08
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
Обновлено в 14:14
Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с США
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено в 16:33
Музыка
Мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой
Сегодня в полдень мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой, что на пересечении улиц Писарева и Декабристов.
Обновлено в 02:47
Политика
Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса
NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом сообщил в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество
Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология
Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 14:00