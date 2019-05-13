Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереLenta.ru 15:22

Запись выпуска доступна на YouTube-канале «России 24». Спор между ведущим передачи и украинским экспертом произошел во время обсуждения вооруженных сил Украины. По мнению Соловьева, на Украине популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Соловьев выгнал из студии вступившегося за нацистов украинского эксперта

ФАН11:43

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

РИА Новости16:15

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Газета.Ru16:28

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Lenta.ru15:22

Владимир Соловьёв выгнал из студии украинского политолога за слова в поддержку Бандеры

Вести.Ru16:39

Опубликовано видео скандального эфира ток-шоу Соловьева "Кто против?"

Народные новости14:28

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта, который вступился за фашистов

ПолитРоссия09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Обновлено в 09:39
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ-100

Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево опознали, передает РИА Новости в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 10:30
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Культура

Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России

Обновлено в 06:25
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Гаджеты

Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV

Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Обновлено в 16:48
Футбол

«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье место

«Интер» (66 очков) располагается на третье месте, «Кьево» (15 очков) - последний.
Обновлено в 16:53
Путешествия

Названы неожиданные вещи, которые нельзя брать с собой в самолет

В число неожиданных вещей, которые нельзя брать в самолет, вошли замороженное грудное молоко и водяные пистолеты, сообщает The Sun.
Обновлено в 16:19
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
Гаджеты

Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris

В конце напомним, что мобильные видеокарты Radeon 540X и RX 550X построены на 14-нм графических процессорах Polaris.
Обновлено в 16:55
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Игры

У кооперативного боевика Dauntless появилась дата релиза

В честь релиза в Dauntless начнётся новый охотничий сезон, Hidden Blades.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
Обновлено в 14:51
Политика

Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Происшествия

МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом

По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Хоккей

Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом»

Как сообщает официальный сайт "Кингз", клуб подписал с 25-летним россиянином однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика

Россия намерена утилизировать украинскую военную технику в Крыму

Обновлено в 08:02
Кино

Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное