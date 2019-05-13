Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереLenta.ru 15:22

Запись выпуска доступна на YouTube-канале «России 24». Спор между ведущим передачи и украинским экспертом произошел во время обсуждения вооруженных сил Украины. По мнению Соловьева, на Украине популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры.

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Происшествия Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ-100 Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево опознали, передает РИА Новости в понедельник, 13 мая.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Гаджеты Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Политика Трамп объявил о планах встретиться с Путиным Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.

Путешествия Названы неожиданные вещи, которые нельзя брать с собой в самолет В число неожиданных вещей, которые нельзя брать в самолет, вошли замороженное грудное молоко и водяные пистолеты, сообщает The Sun.

Гаджеты Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris В конце напомним, что мобильные видеокарты Radeon 540X и RX 550X построены на 14-нм графических процессорах Polaris.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

Игры У кооперативного боевика Dauntless появилась дата релиза В честь релиза в Dauntless начнётся новый охотничий сезон, Hidden Blades.

Происшествия В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.

Политика Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.

Происшествия МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.

Футбол СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака» Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».

Хоккей Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» Как сообщает официальный сайт "Кингз", клуб подписал с 25-летним россиянином однолетний контракт новичка.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Кино Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.