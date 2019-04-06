Политика
Соловьев выгнал из студии польского политологаРИА Новости 03:04
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу. Конфликт между ведущим и политологом произошел во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя разорвать здесь. Потому что евреев в Польше большинство было убито не немецкими нацистами, а поляками.
— Владимир Соловьев, российский телеведущийLenta.ru вчера в 19:57
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Россияне предложили выгнать поляка Корейбу из страны после скандала у Соловьева
Народные новости07:56
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Политика
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Транспорт
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Важное за сутки
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Обновлено 04 апреля в 22:38
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Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.
Обновлено в 07:02
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Политика
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Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
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Политика
Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
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Обновлено в 07:51