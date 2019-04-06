Политика

Соловьев выгнал из студии польского политологаРИА Новости 03:04

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу. Конфликт между ведущим и политологом произошел во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Владимир Соловьев
Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя разорвать здесь. Потому что евреев в Польше большинство было убито не немецкими нацистами, а поляками.
— Владимир Соловьев, российский телеведущийLenta.ru вчера в 19:57

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