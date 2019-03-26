Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовкуГазета.Ru 17:14

Конфликт начался со словесной перепалки, затем Степанян облил водой Вайнера. Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
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Владимир Соловьев
Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны.
— Владимир Соловьев, российский журналистГазета.Ru 17:14

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Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

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Соловьев выгнал из студии повздоривших гостей

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Владимир Соловьев снова прогнал гостей со своего ток-шоу

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Владимир Соловьёв прогнал гостей из студии ток-шоу

Говорит Москва15:28
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Происшествия

Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Обновлено в 11:23
Кино

Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты

Российский союз правообладателей, Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC) и организация "Сценаристы и режиссеры мира" (Writers & Directors Worldwide) предлагают ввести в Гражданский кодекс (ГК) РФ норму о "справедливом вознаграждении" режиссерам и сценаристам фильмов, говорится в сообщении организаций, предоставленном "Ъ".
Обновлено вчера в 18:17
Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Политика

Европарламент одобрил ужесточение требований авторского права в сети

Европарламент одобрил поправки к закону о защите авторских прав, ограничивающие использование оригинальных материалов в сети.
Обновлено в 11:47
Футбол

Стали известны сроки восстановления Кузяева

По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.
Обновлено в 06:33
Происшествия

СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ

СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
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Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Кино

Студия Marvel показала 32 постера к фильму «Мстители: Финал»

Надпись на постерах гласит: «Отомсти за павших». В российском прокате фильм стартует 29 апреля.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска

Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Экономика

Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Происшествия

Абызов не признал вину по делу о мошенничестве

Обновлено в 15:45
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
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Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Происшествия

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ

Обновлено в 07:28
Политика

Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
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Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Общество

Сельским женщинам могут увеличить продолжительность рабочего дня

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает вопрос об увеличении продолжительности рабочего времени женщинам, трудящимся в сельской местности, на четыре часа в неделю, сообщает в среду газета «Известия».
Обновлено в 17:17
Интернет

Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS

Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.
Обновлено в 08:19
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Происшествия

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Шоу-бизнес

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Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено в 13:38
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
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Кино

Ушел из жизни актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили

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Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
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