Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовкуГазета.Ru 17:14

Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны.

Конфликт начался со словесной перепалки, затем Степанян облил водой Вайнера. Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

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