Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовкуРИА Новости 14:21

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. После этого Вайнер заявил, что его оппонент врет и грубо оскорбил Степаняна. Эксперт в ответ на это облил Вайнера водой.
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Владимир Соловьев
Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны.
— Владимир Соловьев, российский журналистГазета.Ru 17:14

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Соловьев выгнал из студии разбушевавшихся гостей эфира

URA.Ru17:05

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

РИА Новости14:21

Соловьев выгнал из студии сцепившихся экспертов

ФАН15:17

Владимир Соловьев снова прогнал гостей со своего ток-шоу

Lenta.ru15:15

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

Российская газета15:04

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Газета.Ru17:14

Владимир Соловьёв прогнал гостей из студии ток-шоу

Говорит Москва15:28
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено в 12:34
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос двух женщин из-за отсутствия подходящего скафандра.
Обновлено вчера в 22:54
Космос

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Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
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Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
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Политика

Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства.
Обновлено в 16:38
Экономика

1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения

Порядка 1,5 миллиона жителей Украины могут остаться без водоснабжения с апреля этого года.
Обновлено в 20:31
Футбол

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и возглавит «Уфу»

Обновлено в 07:35
Происшествия

Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
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Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

На днях жена Оскара Кучеры перестала скрывать свою беременность и опубликовала в Инстаграме фото, подтверждающее, что 44-летний телеведущий скоро вновь станет отцом.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники

В городе Чимальуакан в Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники, сообщает пресс-служба гражданской обороны страны.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Из-за неверного диагноза в больнице Первоуральска скончалась девушка

В Первоуральске в больнице скончалась 29-летняя девушка, которой врачи поставили неверный диагноз.
Обновлено в 09:28
Хоккей

Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Общество

Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное

Обновлено в 11:14
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 18:43
Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Политика

Отец Бутиной заявил о проблемах с весом у дочери из-за стресса

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, заявил, что его дочь активно теряет вес из-за плохого питания и стресса.
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Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры бойца MMA

Всемирно известный боец MMA из Ирландии Конор Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры.
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Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков.
Обновлено в 08:02
Здоровье

Минздрав утвердил порядок приостановки применения лекарств

Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок приостановления применения лекарств для медицинских целей.
Обновлено в 09:20
Общество

Власти рассказали, сколько мусорных заводов будет построено в Алтайском крае

21 мусоросортировочный комплекс, пять предприятий по утилизации планируется создать в Алтайском крае в ближайшие годы в рамках реализации "мусорной реформы".
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Стас Бондаренко стал отцом в третий раз

Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
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Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.
Обновлено в 11:53
Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
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