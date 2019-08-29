Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу. Именно поэтому в его эфирах больше времени посвящают украинской теме.

Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий

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