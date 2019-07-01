Соловьев усомнился в востребованности певицы Катамадзе в РоссииRambler News Service 01:02

с чего всё началось

Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России после прошедших в Грузии митингов.

Соловьев усомнился в востребованности певицы Катамадзе в России

Происшествия В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Футбол Сулейманов оценил уровень игры Намли Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался об уровне новичка клуба, полузащитника Юнеса Намли.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России.

Экономика Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.

Экономика Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.

Происшествия В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Шоу-бизнес Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.

Космос Неудачный старт частной ракеты засняли на видео Видео крушения опубликовали на YouTube. Недавно компания Exos Aerospace провела запуск одной из своих последних ракет.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Политика В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.

Экономика С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Происшествия Более 60 человек пострадали при мощном взрыве в Кабуле Как минимум 68 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает в Twitter телеканал TOLO News, ссылаясь на представителей местного минздрава.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Авто Обновленное СП Ford и «Соллерса» начинает работу Обновленное совместное предприятие Ford и «Соллерса» официально начало операционную деятельность.