Политика

Соловьев усомнился в востребованности певицы Катамадзе в РоссииRambler News Service 01:02

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России после прошедших в Грузии митингов.
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Владимир Соловьев
Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 17:14
с чего всё началось
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 Соловьев усомнился в том, что артистка из Грузии изначально популярна и востребована среди российских слушателей.
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