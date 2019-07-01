Политика
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФГазета.Ru 01:02
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от гастролей и выступлений в России.Московский Комсомолецвчера в 18:27
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Политика
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий выступил против возвращения русскому языку статуса регионального.
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Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
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Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Обновлено в 05:36
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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
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Авто
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Политика
Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.
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Квест-директор Cyberpunk 2077 рассказал об оружии
Во время беседы с журналистами, квест-директор игры Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич поведал новые детали, которые касаются вооружения, ожидаемого в будущей игре, а также его настройки и использования во время боя.
Обновлено в 04:20
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В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Здоровье
На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население
Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Лена Миро обвинила Ларису Гузееву в алкоголизме
Известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» раскритиковала телеведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву и ее образ жизни.
Обновлено в 02:44
Авто
В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться
В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
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Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Общество
ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака
Федеральная антимонопольная служба объяснила, почему не считает стенды IQOS в магазинах рекламой табачных изделий.
Обновлено в 03:56
Общество
Более половины россиян не ходят в музеи и театры, показал опрос
Более половины россиян (55%) не проводят свой досуг в музеях, театрах или консерваториях, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.
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В Калининградской области с 1 июля вновь подорожают услуги ЖКХ.
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Экономика
Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%
Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году.
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Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
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Экономика
Новый рынок электроэнергии запустили на Украине
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Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
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В России изменились правила выдачи микрозаймов
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