Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФГазета.Ru 01:02

с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ

Политика Парубий: Рада не допустит возвращения русского языка как регионального Спикер Верховной рады Андрей Парубий выступил против возвращения русскому языку статуса регионального.

Армия и оружие Упавшую на Кипре ракету посчитали российской Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Финансы Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20 Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

Политика Минобрнауки не получало предложений РАН о переподчинении ВАК В министерстве отметили, что президиум РАН активно участвовал в процессе формирования нового состава ВАК - этот процесс шел с марта по май, - и тогда академия о ни о каком переподчинении ВАК не говорила.

Экономика Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

Музыка Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Политика Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.

Игры Квест-директор Cyberpunk 2077 рассказал об оружии Во время беседы с журналистами, квест-директор игры Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич поведал новые детали, которые касаются вооружения, ожидаемого в будущей игре, а также его настройки и использования во время боя.

Политика В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.

Здоровье На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".

Шоу-бизнес Лена Миро обвинила Ларису Гузееву в алкоголизме Известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» раскритиковала телеведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву и ее образ жизни.

Авто В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Общество Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Общество ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака Федеральная антимонопольная служба объяснила, почему не считает стенды IQOS в магазинах рекламой табачных изделий.

Общество Более половины россиян не ходят в музеи и театры, показал опрос Более половины россиян (55%) не проводят свой досуг в музеях, театрах или консерваториях, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.

ЖКХ В Калининградской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ В Калининградской области с 1 июля вновь подорожают услуги ЖКХ.

Экономика Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3% Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году.

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.