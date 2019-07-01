Политика
Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в РоссииГазета.Ru 04:15
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России. По его словам, делать такое "громкое заявление" бессмысленно. Он также усомнился в востребованности артистки за пределами Грузии.
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с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от гастролей и выступлений в России.Московский Комсомолецвчера в 18:27
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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