Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в РоссииГазета.Ru 04:15

с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России. По его словам, делать такое "громкое заявление" бессмысленно. Он также усомнился в востребованности артистки за пределами Грузии.

Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в России

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