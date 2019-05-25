Общество

Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцемГазета.Ru 08:14

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с уральским активистом Антоном Дербеневым, пообещавшим "дать ему леща". Прилетевший в Москву житель Екатеринбурга написал об этом в фейсбуке, сообщив подписчикам время и место встречи.
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«Дать леща»: Представитель «бесов» встретится с Соловьевым в ресторане

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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