Общество
Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцемГазета.Ru 08:14
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с уральским активистом Антоном Дербеневым, пообещавшим "дать ему леща". Прилетевший в Москву житель Екатеринбурга написал об этом в фейсбуке, сообщив подписчикам время и место встречи.
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«Дать леща»: Представитель «бесов» встретится с Соловьевым в ресторане
Московский Комсомолец Екатеринбург03:04
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