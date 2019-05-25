Общество

Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцемРИА Новости 05:40

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ на это Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
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«Дать леща»: Представитель «бесов» встретится с Соловьевым в ресторане

Московский Комсомолец Екатеринбург03:04

Соловьев на встрече с уральцем лично показал ему «бесов» в Екатеринбурге

URA.Ru08:49

Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

Газета.Ru08:14

Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем

РИА Новости05:40

«Бесноватый» житель Екатеринбурга обещал дать Соловьеву «крепкого уральского леща»: встреча состоится сегодня

Царьград05:00

Соловьев согласился встретиться с угрожавшим «дать леща» уральским активистом

ФАН04:23

Соловьев встретится с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

ТагилСити.ру09:06
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Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика

Дональд Трамп сегодня прибыл в Японию со вторым визитом в страну

Визит Дональда Трампа в Японию приходится на один из главных государственных праздников США - Мемориальный День, когда президент страны посещает официальную церемонию на главном военном кладбище - Арлингтонском.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске

Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.
Обновлено вчера в 13:23
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии А

В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории".
Обновлено в 09:30
Авто

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с «автоматом»

В России установлен новый рекорд продаж машин с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 04:25
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Футбол

«Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Балтика», «Факел» и «Сибирь» вылетели

По итогам первенства ФНЛ прямые путевки в Российскую премьер-лигу завоевали "Тамбов" (1-е место, 73 очка) и "Сочи" (2-е место, 69), в стыковых матчах за повышение в классе сыграют "Томь" (3-е место, 64) и "Нижний Новгород" (4-е место, 62).
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий

Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Гаджеты

Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Пожар в одной из квартир многоэтажного дома на юге Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Авто

Два электромобиля Tesla Model 3 устроили гонку на земле и под землей

В рамках эксперимента две одинаковых Tesla Model 3 соревнуются между собой — одна едет по улицам Лос-Анджелеса, а другая на автопилоте движется в скоростном тоннеле под городом.
Обновлено вчера в 15:29
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Политика

Флаг РФ сожгли перед концертом Темниковой в Одессе

Обновлено в 07:43
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Американские кадеты покатались на советском танке Т-64

В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым

В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.
Обновлено в 08:49
Экономика

РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Гаджеты

Войны маркетологов: Nvidia пытается помешать выпуску видеокарты AMD Radeon RX 3080 регистрируя торговую марку «3080»

Если Nvidia выпускает 3D-карты серии RTX 2XXX, то AMD решила, что ее видеокарты нового поколения будут называться Radeon RX 3XXX — в глазах потребителей они выглядели бы более новыми.
Обновлено в 10:08
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
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