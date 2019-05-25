Общество
Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцемРИА Новости 05:40
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ на это Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
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«Дать леща»: Представитель «бесов» встретится с Соловьевым в ресторане
Московский Комсомолец Екатеринбург03:04
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