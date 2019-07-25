Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на ПутинаРИА Новости 18:34
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
СК завел уголовное дело по факту массовой гибели пчел
В Орловской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели пчел, сообщает региональное управление ведомства.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено в 22:20
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты
Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Общество
Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров
Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено 22 июля в 19:15
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
МИД РФ рассказал о состоянии задержанных в КНДР российских моряков
Ранее заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер сообщил, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи.
Обновлено в 13:52
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Политика
Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных
Президент США Дональд Трамп надеется, что власти Мексики направят еще больше своих солдат к границе с Соединенными Штатами.
Обновлено в 21:01
Здоровье
Выявлена взаимосвязь между выпечкой и психическими заболеваниями
Специалисты подчеркнула, что между питанием и психическими заболеваниями есть зависимость.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС
Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Посол Филиппин в США: Российская военная техника несовместима с нашими войсками
Филиппины заинтересованы в покупке новых вертолетов из Соединенных Штатов.
Обновлено в 23:03