Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на ПутинаИзвестия 20:20
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина. Соответствующий пост 24 июля он опубликовал в своем Twitter.
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Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье
Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты
Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы в разгар летних отпусков
Работа в период летних отпусков, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, приносит намного больше плюсов, чем минусов: снижается контроль, меняется режим работы, освобождается больше времени на хобби и развлечения, а хорошая погода за окном способствует улучшению настроения.
Обновлено в 20:24
Кино
Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры
51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.
Обновлено в 09:26
Политика
Трамп наложил вето на антисаудовский законопроект сенаторов
Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Северная Корея задержала российское рыболовное судно
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8", передает ТАСС.
Обновлено в 00:43
Экономика
Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный
Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.
Обновлено в 11:24
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 16:30
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Авто
Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов
Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Как отмечает агентство, американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР, поэтому данный шаг может спровоцировать гнев со стороны Пекина.
Обновлено в 19:56
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Политика
Власти Приангарья ответили на заявление об угрозе «нового Чернобыля»
Ранее глава Росприроднадзора заявила, что на заводе "Усольехимпром" может произойти экологическая катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС Власти Иркутской области сообщили, что не имеют полномочий, чтобы ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром".
Обновлено в 15:26
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Здоровье
Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей
В горбольнице №52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет День открытых дверей.
Обновлено в 08:01
Технологии
Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Общество
Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке
Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.
Обновлено в 17:29
Кино
Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 06:12
Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
Обновлено в 07:32
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54