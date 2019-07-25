Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина. Соответствующий пост 24 июля он опубликовал в своем Twitter.

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

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