В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Происшествия Соболь сообщила о вызове на допрос Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.

Футбол «Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро «Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.

Происшествия В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29 "По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика На Украине готовят новые санкции против России В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.

Здоровье Тяжесть в пояснице и запор могут быть симптомами миомы матки «Если боли в животе сопровождаются тяжестью в пояснице, запором, болезненными ощущениями во время полового акта или менструации, то это с большой вероятностью указывает на миому», - такой ответ на вопрос дал доктор Крис Стил.

Авто Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах Специалисты творчески подошли к процессу кастомизации, в результате чего и получился роскошный дом на колесах, за который заказчик выложил 77 тыс. фунтов стерлингов или порядка 6 млн рублей по актуальному курсу.

Экономика Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Происшествия Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.

Экономика «Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.

Общество В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

Шоу-бизнес Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны» Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Футбол ЦСКА заплатит 2 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Алжира Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Условия трудового договора с игроком еще не согласованы, сообщает журналист Мохаммед Неджари.

Происшествия Глава пермского УФССП задержан за взятки Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.

Авто «Автотор» построит новый завод в рамках СПИКа Новый завод рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год в две линии по 25 тысяч автомашин каждая.

Общество В России введут пособия на детей до трех лет В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.

Шоу-бизнес Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.