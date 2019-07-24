Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на ПутинаLenta.ru вчера в 21:29

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Соловьев рассказал об «обиде» Зеленского на Путина из-за Джонсона

Газета.Ru02:04

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Известиявчера в 20:20

Соловьев описал состояние Зеленского после телеграммы Путина в Британию

ФАНвчера в 20:56

Соловьёв рассказал об «обиде» Зеленского на Путина

RT на русскомвчера в 22:27

Соловьев: теперь Зеленский обиделся на Путина еще сильнее

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

РИА Новостивчера в 18:34

Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина

News.ruвчера в 12:35
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро

«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

На Украине готовят новые санкции против России

В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына

Обновлено 23 июля в 01:51
Здоровье

Тяжесть в пояснице и запор могут быть симптомами миомы матки

«Если боли в животе сопровождаются тяжестью в пояснице, запором, болезненными ощущениями во время полового акта или менструации, то это с большой вероятностью указывает на миому», - такой ответ на вопрос дал доктор Крис Стил.
Обновлено вчера в 13:58
Авто

Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах

Специалисты творчески подошли к процессу кастомизации, в результате чего и получился роскошный дом на колесах, за который заказчик выложил 77 тыс. фунтов стерлингов или порядка 6 млн рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети

Обновлено в 01:42
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Экономика

«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании

Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.
Обновлено в 03:25
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Авто

Гибридный кроссовер Nissan Rogue отправлен в отставку

Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»

Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.
Обновлено вчера в 14:33
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Футбол

ЦСКА заплатит 2 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Алжира

Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Условия трудового договора с игроком еще не согласованы, сообщает журналист Мохаммед Неджари.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Авто

«Автотор» построит новый завод в рамках СПИКа

Новый завод рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год в две линии по 25 тысяч автомашин каждая.
Обновлено в 03:01
Общество

В России введут пособия на детей до трех лет

В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Единоборства

Боксёр Матиас заявил, что опустошён новостью о смерти Дадашева

Обновлено в 03:20
Космос

В НАСА анонсировали следующий выход астронавтов в открытый космос

Обновлено вчера в 20:13
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в «нарушении воздушного пространства»

По информации источника, южнокорейские военные воздушные силы открыли предупредительный огонь после того, как самолеты РФ якобы дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря.
Обновлено 22 июля в 22:44
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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