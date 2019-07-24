Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на ПутинаLenta.ru вчера в 21:29
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
На Украине готовят новые санкции против России
В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына
Обновлено 23 июля в 01:51
Здоровье
Тяжесть в пояснице и запор могут быть симптомами миомы матки
«Если боли в животе сопровождаются тяжестью в пояснице, запором, болезненными ощущениями во время полового акта или менструации, то это с большой вероятностью указывает на миому», - такой ответ на вопрос дал доктор Крис Стил.
Обновлено вчера в 13:58
Авто
Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах
Специалисты творчески подошли к процессу кастомизации, в результате чего и получился роскошный дом на колесах, за который заказчик выложил 77 тыс. фунтов стерлингов или порядка 6 млн рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят
Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Экономика
«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании
Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.
Обновлено в 03:25
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Гибридный кроссовер Nissan Rogue отправлен в отставку
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»
Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.
Обновлено вчера в 14:33
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Футбол
ЦСКА заплатит 2 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Условия трудового договора с игроком еще не согласованы, сообщает журналист Мохаммед Неджари.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Авто
«Автотор» построит новый завод в рамках СПИКа
Новый завод рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год в две линии по 25 тысяч автомашин каждая.
Обновлено в 03:01
Общество
В России введут пособия на детей до трех лет
В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Космос
В НАСА анонсировали следующий выход астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в «нарушении воздушного пространства»
По информации источника, южнокорейские военные воздушные силы открыли предупредительный огонь после того, как самолеты РФ якобы дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря.
Обновлено 22 июля в 22:44