Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на ПутинаLenta.ru вчера в 21:29
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Происшествия
МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного
Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
Обновлено в 03:51
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Политика
В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
Обновлено в 04:39
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено в 03:08
Общество
В Екатеринбурге выбрали ведущих артистов на День города
День города в Екатеринбурге пройдёт под аккомпанемент группы «Чайф».
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Политика
Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина
Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Тамара Гвердцители объяснила, почему ее 33-летний сын еще не женат
Артистка, которая гордится своим единственным сыном 33-летним Сандро Кахабришвили, не упустила возможности похвалить его на публике.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
36-летняя Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности
Поздним вечером 24 июля 36-летняя Энн Хэтэуэй выложила на свою страницу в Инстаграме фото, вмиг набравшее больше миллиона лайков.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
Обновлено вчера в 20:17
Финансы
Увеличение пособий на детей потребует ежегодно 150 миллиардов рублей
По информации замминистра Светланы Петровой, рост пособий потребует 150 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 05:07
Космос
СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи
Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено вчера в 00:35
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Кино
Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов
Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
Жителей Чечни старше 65 лет отвезут на бесплатные осмотры врачей
Сельских жителей Чечни в возрасте старше 65 лет планируется бесплатно отвозить в районные и городские больницы для прохождения диспансеризации и осмотра специалистами.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Кабуле в результате трех взрывов погибли 12 человек
Обновлено в 04:14
Общество
Пятница и суббота станут самыми жаркими днями июля
Пятница и суббота, 26 и 27 июля, станут самыми жаркими днями уходящего месяца в столичном регионе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 03:46
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50