Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на ПутинаLenta.ru вчера в 21:29

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Экс-депутат Рады объяснил навязчивое желание Зеленского добиться поздравлений от России

ФАН05:18

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

РИА Новостивчера в 18:34

Соловьёв рассказал об «обиде» Зеленского на Путина

RT на русскомвчера в 22:27

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

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Соловьев: теперь Зеленский обиделся на Путина еще сильнее

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Соловьев рассказал о «большой обиде» Зеленского на Путина

Газета.Ru04:36

Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина

News.ruвчера в 12:35
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
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Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

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МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного

Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
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Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети

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Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

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Политика

В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
Обновлено в 04:39
Общество

«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено в 03:08
Общество

В Екатеринбурге выбрали ведущих артистов на День города

День города в Екатеринбурге пройдёт под аккомпанемент группы «Чайф».
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы

Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Политика

Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина

Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

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Артистка, которая гордится своим единственным сыном 33-летним Сандро Кахабришвили, не упустила возможности похвалить его на публике.
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36-летняя Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

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Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
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Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
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Увеличение пособий на детей потребует ежегодно 150 миллиардов рублей

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Космос

СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи

Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
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Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

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Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.
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Жителей Чечни старше 65 лет отвезут на бесплатные осмотры врачей

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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