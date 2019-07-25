Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на ПутинаLenta.ru вчера в 21:29
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Лукашенко пригрозил правительству тюрьмой за падеж скота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Генпрокуратуры взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
Обновлено в 07:41
Политика
Совфед отреагировал на задержание танкера из России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал задержание российского танкера NEYMA представителями СБУ.
Обновлено в 08:02
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
На этой неделе синоптики прогнозируют вторую волну аномальной жары по всей Европе, включая Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Политика
Назван и.о. гендиректора МАГАТЭ
Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 25 июля, назначили главного координатора агентства, бывшего постоянного представителя Румынии при международных организациях в Вене Корнела Феруцэ.
Обновлено в 07:54
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Волна сокращений ожидает Ульяновский автомобильный завод
Старые же модели автомобилей будут, как и раньше, производиться в Ульяновске, а новые – в Татарстане, где имеется современно оборудование, сообщает собеседник Ura.ru Однако глава департамента информации и общественных связей Ульяновского автозавода Константин Сазонов сообщил, что о переносе производства никаких решений пока не принималось.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Королевский скандал: Кейт Миддлтон обвинили в пристрастии к пластическим операциям
Обновлено в 07:00
Происшествия
Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро
На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
Обновлено в 08:23
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Футбол
Боккетти подписал контракт с «Вероной»
Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с 32-летним футболистом подписано до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 05:39
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Кино
Микки Рурк сыграет в фильме Барецкого «Брат-3» за 300 тысяч долларов
По словам Барецкого, Рурк согласился сыграть в его фильме за 300 тысяч долларов.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова села на шпагат в футбольных воротах
Отечественная балерина Анастасия Волочкова устроила свой фирменный шпагат прямо в футбольных воротах.
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19