Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
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с чего всё началось
Ранее Дербенёв обещал дать телеведущему «крепкого уральского леща» за то, что тот назвал бесами протестовавших из-за строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга.Говорит Москва11:54
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