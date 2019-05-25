Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.

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