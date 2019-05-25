Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
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Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием
Обновлено в 16:25
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Культура
Зеленский станцевал в «Лиге смеха»
Обновлено в 16:45
Общество
Российских проституток проверят
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 11:25
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Футбол
В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»
По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород».
Обновлено в 10:39
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский
Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
Подогрела слухи: Лобода сделала фото в честь выхода нового альбома Rammstein
Обновлено в 13:15
Наука
Физики создали карту геометрии электрона
Обновлено в 15:36
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Футбол
Кубок Германии достался «Баварии»
В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева удивила чрезмерной худобой на красной дорожке музыкальной премии
Для выхода в свет Юлия выбрала прозрачное платье в пол со шлейфом.
Обновлено в 16:12
Космос
Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Какие модели бренда будут поставлены на конвейер сейчас неизвестно, но учитывая тот факт, что Ravon получала обновленное ОТСС на хэтчбек Ravon R2, то можно предположить, что он точно будет представлен в России, пишет портал «ТвоёАвто».
Обновлено 23 мая в 11:48
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
Обновлено в 07:12