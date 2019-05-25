Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
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Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
Обновлено в 07:45
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
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Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
В НАТО призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков
В НАТО прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию «незамедлительно освободить украинских моряков и корабли».
Обновлено в 15:53
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
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Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Политика
Заместитель ростовского губернатора подал в отставку
Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Футбол
«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»
В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи».
Обновлено в 16:25
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено в 09:24
Политика
Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
Представители посольства России во Франции сообщили, что получили циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:30
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Футбол
Барселона — Валенсия 1:2 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Культура
Писатель Андрей Рубанов выиграл премию «Нацбест-2019»
Литературную премию "Национальный бестселлер-2019" выиграл автор романа "Финист — Ясный Сокол" Андрей Рубанов.
Обновлено в 15:08
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Обновлено вчера в 19:27
Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с Сарри
Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 16:29
Общество
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
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Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Экономика
Китайцы стали меньше хотеть iPhone
Оказалось, что всего 17% человек собирается приобрести гаджет в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 22% в опросе, проведенном в октябре 2018 года.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов
Обновлено вчера в 15:53