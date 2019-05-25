Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
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Телеведущий Соловьев встретился с обещавшим дать ему леща уральцем

РБК10:01

«Планирую побывать в Екатеринбурге»: Соловьев встретился с уральцем, который собирался дать ему леща

Екатеринбург Онлайн10:44

Соловьев на встрече показал «бесов» угрожавшему ему уральцу

ТагилСити.ру11:21

«Подарю, а не дам»: Активист из Екатеринбурга закрыл вопрос с лещом для Соловьева

Царьград14:21

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

РИА Новости10:36

Обещавший дать леща Соловьёву журналист рассказал подробности их сегодняшней встречи

Говорит Москва11:54

Соловьев на встрече с уральцем лично показал ему «бесов» в Екатеринбурге

URA.Ru08:49
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
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Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

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Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
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Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

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Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
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В НАТО призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков

В НАТО прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию «незамедлительно освободить украинских моряков и корабли».
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Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
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Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Политика

Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
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Футбол

«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»

В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи».
Обновлено в 16:25
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено в 09:24
Политика

Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии

Представители посольства России во Франции сообщили, что получили циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии.
Обновлено в 10:32
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:30
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Футбол

Барселона — Валенсия 1:2 (2-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Культура

Писатель Андрей Рубанов выиграл премию «Нацбест-2019»

Литературную премию "Национальный бестселлер-2019" выиграл автор романа "Финист — Ясный Сокол" Андрей Рубанов.
Обновлено в 15:08
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

Обновлено в 16:41
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Обновлено вчера в 19:27
Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри

Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 16:29
Общество

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

Обновлено в 15:47
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Авто

6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
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Китайцы стали меньше хотеть iPhone

Оказалось, что всего 17% человек собирается приобрести гаджет в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 22% в опросе, проведенном в октябре 2018 года.
Обновлено в 11:41
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Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Обновлено вчера в 15:53
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