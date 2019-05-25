Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
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«Дать леща»: Представитель «бесов» встретится с Соловьевым в ресторане
Московский Комсомолец Екатеринбург03:04
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Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
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Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
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Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
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В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
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Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
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Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».
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Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
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Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
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