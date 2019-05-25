Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Автоспорт Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Футбол Джеко согласовал контракт с «Интером» Нападающий "Ромы" Эдин Джеко уже согласовал условия личного контракта с "Интером", утверждает Sky Sport Italia.

Шоу-бизнес Сын Иосифа Пригожина – отцу: «Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе» Иосиф Пригожин уже несколько лет пытается наладить отношения с детьми от первого брака — сыном Дмитрием и дочерью Данаей.

Шоу-бизнес Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.

Общество Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.

Происшествия Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.

Шоу-бизнес Яна Рудковская не имеет права тратить деньги, заработанные сыном Продюсер Яна Рудковская заявила поклонникам в социальных сетях, что она вместе с супругом Евгением Плющенко не имеет права тратить средства, зарабатываемые сейчас их сыном Александром.

Наука «Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса» Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Общество В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

Армия и оружие Самолёты Ан-32 ВВС Индии перешли на биотопливо Топливо для самолетов Ан-32 ВВС Индии будет содержать в себе 10% битоплива, которое производится из нескольких видов семян и плодов растений, которые распространены в Индии.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.

Армия и оружие Американские кадеты покатались на советском танке Т-64 В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Происшествия Лайнер авиакомпании Utair возвращается в Сургут из-за неполадки Самолет авиакомпании Utair вырабатывает топливо перед возвращением в аэропорт Сургута.

Футбол «Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.