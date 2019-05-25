Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Автоспорт Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авто Два электромобиля Tesla Model 3 устроили гонку на земле и под землей В рамках эксперимента две одинаковых Tesla Model 3 соревнуются между собой — одна едет по улицам Лос-Анджелеса, а другая на автопилоте движется в скоростном тоннеле под городом.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Футбол «Зенит» предложил Жиркову новый контракт Петербургский ФК "Зенит" предложил футболисту Юрию Жиркову заключить новый контракт. Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24.

Политика Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.

Хоккей «Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Космос Военно-воздушные силы США испытывают новый космический забор Забор состоит из высокочастотного радара, расположенного таким образом, чтобы иметь возможность точно отслеживать высоты небольших фрагментов космического мусора в режиме реального времени.

Политика В команде Зеленского нашли зависимость Украины от торговли с Россией Представитель президента Украины Владимира Зеленского в украинском кабмине Андрей Герус в эфире телеканала NewsOne отметил невозможность прекращения экономических отношений с Россией.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Космос В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.

Армия и оружие Американские кадеты покатались на советском танке Т-64 В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".

Культура Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе» Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».

Гаджеты Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.

Авто С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.

Армия и оружие Самолёты Ан-32 ВВС Индии перешли на биотопливо Топливо для самолетов Ан-32 ВВС Индии будет содержать в себе 10% битоплива, которое производится из нескольких видов семян и плодов растений, которые распространены в Индии.

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.

Общество Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции Жители города Лаваль во Франции установили рекорд, приготовив более 2 тыс. блинов за 24 часа.