Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистомРИА Новости 10:36
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
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Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari
После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
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Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:25
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Авто
Два электромобиля Tesla Model 3 устроили гонку на земле и под землей
В рамках эксперимента две одинаковых Tesla Model 3 соревнуются между собой — одна едет по улицам Лос-Анджелеса, а другая на автопилоте движется в скоростном тоннеле под городом.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Зенит» предложил Жиркову новый контракт
Петербургский ФК "Зенит" предложил футболисту Юрию Жиркову заключить новый контракт. Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24.
Обновлено в 06:09
Кино
«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку
Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 05:28
Хоккей
«Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России
У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.
Обновлено в 13:23
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Обновлено в 14:34
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Космос
Военно-воздушные силы США испытывают новый космический забор
Забор состоит из высокочастотного радара, расположенного таким образом, чтобы иметь возможность точно отслеживать высоты небольших фрагментов космического мусора в режиме реального времени.
Обновлено в 13:12
Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
Обновлено в 05:03
Политика
В команде Зеленского нашли зависимость Украины от торговли с Россией
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в украинском кабмине Андрей Герус в эфире телеканала NewsOne отметил невозможность прекращения экономических отношений с Россией.
Обновлено в 03:14
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Футбол
Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Культура
Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе»
Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч
Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.
Обновлено в 03:38
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Самолёты Ан-32 ВВС Индии перешли на биотопливо
Топливо для самолетов Ан-32 ВВС Индии будет содержать в себе 10% битоплива, которое производится из нескольких видов семян и плодов растений, которые распространены в Индии.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено вчера в 02:53
Общество
Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции
Жители города Лаваль во Франции установили рекорд, приготовив более 2 тыс. блинов за 24 часа.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50