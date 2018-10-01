Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в ИталииГазета.Ru 12:40
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.
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Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Общество
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Технологии
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено в 12:44
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набирает 43,9% голосов на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане
В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT констатировал, что если Соединённые Штаты захотят любой ценой выиграть войну в Афганистане, то они могут пойти на самое крайнее из средств — использование ядерного оружия.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Наука
Обнаружен самый яркий флуоресцентный белок
Ученые из США, Франции и Австралии обнаружили, клонировали и описали девять новых флуоресцентных белков из медузы Aequorea victoria и родственных ей видов.
Обновлено в 11:42
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Политика
WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть
Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
Обновлено в 12:41
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Общество
Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»
Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Корабли Индии и Китая примут участие в параде в День ВМФ РФ
В целом к военно-морским парадам, которые пройдут в России в День ВМФ, планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.
Обновлено вчера в 21:10
Здоровье
В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
Обновлено в 05:50
Кино
Канделаки представила трейлер сериала «Порно»
Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых «Порно», который она делает для «Амедиатеки».
Обновлено в 12:16
Футбол
«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы
Обновлено в 08:31
Музыка
Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica
Обновлено в 18:25
Космос
Астрономы обнаружили явление, которого не должно было существовать
Астрономы обнаружили в космосе уникальное явление, которое в принципе не должно было существовать.
Обновлено в 02:20
Гаджеты
Игровые ноутбуки Dell G5 и G7
G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.
Обновлено в 19:07
Политика
Кравчук прокомментировал результат партии Зеленского на выборах
Впервые в истории Украины большинство в Раде может быть сформировано усилиями одной партии.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:42