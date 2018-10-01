Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в ИталииГазета.Ru 12:40

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.
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Соловьев рассказал о вилле и виде на жительство в Италии

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Соловьев ответил Навальному, рассказавшему о виде на жительство телеведущего в Италии

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Соловьёв признал вид на жительство в Италии

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Владимир Соловьев - «КП»: Гражданство Италии я не получал

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РБК13:41

Навальный нашел у телеведущего Соловьева вид на жительство в Италии

Дождь09:46
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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