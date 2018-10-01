Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в ИталииГазета.Ru 12:40
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.
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Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад
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В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
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В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
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Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
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Во Внуково приземлился Boeing, вернувшийся из-за отказа двигателя
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер, вылетевший из Москвы в Анталью, возвращается из-за отказа двигателя.
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По словам Алексея Левченко, председателя правления «Ренессанс Кредит», банк продолжает фокусироваться на качестве и доходности активов, а также повышении операционной эффективности, что позволяет ему демонстрировать стабильно высокие результаты и поддерживать рентабельность бизнеса на целевом уровне.
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Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
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Политика
Каковы предварительные итоги выборов на Украине?
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала предварительные результаты досрочных выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля 2019 года.
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Футбол
Инс: «Бэйл идеально подошел бы „Ливерпулю“»
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Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языке
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.
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Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Происшествия
СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
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Смерть президента Туркменистана опровергли
СМИ сообщали о смерти президента и председателя Кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
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Политика
Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский предложил партии Вакарчука парламентскую коалицию
По словам президента, Вакарчуку предложили сотрудничать еще в начале президентской кампании артиста.
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JAC выпустит новый лифтбек с дизайном под Maserati
Компания JAC анонсировала выход нового лифтбека. Накануне пресс-служба китайского автогиганта распространила эскизы модели.
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В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.
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В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
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Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
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Стало известно, кто будет делать очки Google Glass третьего поколения
По сообщениям представителей цепочки поставок, сборщиком очков Google Glass третьего поколения будет компания Pegatron.
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Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для "стихотворного батла" вместо нее писал режиссер Константин Богомолов.
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