Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в ИталииГазета.Ru 16:40

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.
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Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии

РБК17:41

Соловьев ответил Навальному, рассказавшему о виде на жительство телеведущего в Италии

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Соловьёв признал вид на жительство в Италии

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Владимир Соловьев - «КП»: Гражданство Италии я не получал

Комсомольская правда14:44

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Lenta.ru15:45

Навальный нашел у телеведущего Соловьева вид на жительство в Италии

Дождь13:46
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Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
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Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.
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Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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