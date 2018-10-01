Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

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