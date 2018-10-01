Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Здоровье Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.

Экономика В США с Facebook взыщут $5 млрд Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями.

Армия и оружие Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Шоу-бизнес Кэтрин Зета-Джонс впечатлила рискованным декольте Кэтрин Зета-Джонс, появившаяся на приеме по случаю свадьбы канадского миллиардера Лоуренса Стролла, состоявшейся на Капри (Италия), произвела на гостей неизгладимое впечатление.

Экономика Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.

Финансы «Ренессанс Кредит» увеличил прибыль на 35% По словам Алексея Левченко, председателя правления «Ренессанс Кредит», банк продолжает фокусироваться на качестве и доходности активов, а также повышении операционной эффективности, что позволяет ему демонстрировать стабильно высокие результаты и поддерживать рентабельность бизнеса на целевом уровне.

Политика Парламент Греции выразил свое доверие правительству Согласно информации, размещенной на сайте, за доверие правительству проголосовало 158 депутатов, против — высказались 142 парламентария, представляющих оппозицию.

Политика Путин отменил санкции России в отношении Эритреи Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Экономика 20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

Здоровье В Госдуме рассказали о роли государства в росте числа детей-инвалидов Депутат Госдумы в эфире НСН предположил, с чем может быть связано увеличение числа детей-инвалидов в России.

Политика Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.

Происшествия Пять человек погибли от отравления газом на химпредприятии в Китае В Китае на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering пять рабочих погибли от отравления газом и еще четверо пострадали, пишет агентство Синьхуа.

Наука Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Экономика Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.

Общество Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.