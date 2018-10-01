Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в ИталииГазета.Ru 12:40
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.
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Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Здоровье
Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе
Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.
Обновлено в 08:36
Экономика
В США с Facebook взыщут $5 млрд
Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес
Кэтрин Зета-Джонс впечатлила рискованным декольте
Кэтрин Зета-Джонс, появившаяся на приеме по случаю свадьбы канадского миллиардера Лоуренса Стролла, состоявшейся на Капри (Италия), произвела на гостей неизгладимое впечатление.
Обновлено в 19:00
Экономика
Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений
Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено в 20:07
Финансы
«Ренессанс Кредит» увеличил прибыль на 35%
По словам Алексея Левченко, председателя правления «Ренессанс Кредит», банк продолжает фокусироваться на качестве и доходности активов, а также повышении операционной эффективности, что позволяет ему демонстрировать стабильно высокие результаты и поддерживать рентабельность бизнеса на целевом уровне.
Обновлено в 07:21
Политика
Парламент Греции выразил свое доверие правительству
Согласно информации, размещенной на сайте, за доверие правительству проголосовало 158 депутатов, против — высказались 142 парламентария, представляющих оппозицию.
Обновлено в 17:14
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Кино
Венецианский кинофестиваль закроет фильм с Миком Джаггером
Обновлено в 09:15
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Здоровье
В Госдуме рассказали о роли государства в росте числа детей-инвалидов
Депутат Госдумы в эфире НСН предположил, с чем может быть связано увеличение числа детей-инвалидов в России.
Обновлено в 07:27
Политика
Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии
Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.
Обновлено в 22:02
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Пять человек погибли от отравления газом на химпредприятии в Китае
В Китае на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering пять рабочих погибли от отравления газом и еще четверо пострадали, пишет агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:59
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:06
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
Обновлено в 03:49
Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено в 08:47
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Общество
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 19:19