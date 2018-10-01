Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в ИталииГазета.Ru 12:40

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.
Читать в источнике
Обсудить97

Подробнее о событии

Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии

РБК13:41

Навальный нашел у телеведущего Соловьева вид на жительство в Италии

Дождь09:46

Соловьёв признал вид на жительство в Италии

News.ru11:45

Владимир Соловьев - «КП»: Гражданство Италии я не получал

Комсомольская правда10:44

Глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у журналиста Владимира Соловьева вид на жительство в Италии

Эхо Москвы12:00

Соловьев ответил Навальному, рассказавшему о виде на жительство телеведущего в Италии

Znak.com10:52

Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии

Lenta.ru11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:44, Вашингтон
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Ленобласти

Обновлено в 13:30
Происшествия

Гражданскую активистку убили в Петербурге

Обновлено в 14:32
Здоровье

Названо самое полезное для здоровья мороженое

У мороженого есть как полезные, так и вредные свойства, заявила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия

СКР опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в мэрии Читы

Пименову инкриминируют хищение 1,6 млн рублей при исполнении госконтракта Следственный комитет России опубликовал на YouTube двухминутный ролик с места задержания сотрудника МЧС по Забайкальскому краю, которого подозревают в хищении 1,6 млн рублей.
Обновлено в 07:55
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Политика

Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад

Обновлено в 12:22
Политика

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Политика

Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы

В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
Обновлено в 13:06
Политика

Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Технологии

Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено

«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
Обновлено в 12:39
Здоровье

Медик развенчала популярные мифы о женской груди

Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург Жаклин Льюис развенчала популярные мифы о женской груди.
Обновлено в 14:34
Кино

Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит

Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку боевиков в провинции Хама

Обновлено в 01:10
Технологии

Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon

Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено в 13:23
Политика

Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
Обновлено в 13:40
Футбол

Ребенок прорвался к Роналду во время матча

Обновлено в 03:14
Спорт

Чемпион мира по плаванию: 99% участников ЧМ поддерживают Хортона

Двукратный чемпион мира австралиец Митч Ларкин рассказал, что гордится своим соотечественником Маком Хортоном, который отказался пожимать руку на пьедестале китайцу Сунь Яну.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Ливийский военный самолет приземлился на автотрассе в Тунисе

Ливийский военный самолет с полным боекомплектом на борту по неизвестной причине вошел в воздушное пространство Туниса, после чего совершил посадку на автотрассе на юге страны.
Обновлено в 09:46
Футбол

Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Экономика

В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Более 5000 разведчиков ЦВО участвуют в специальном учении

Более пяти тысяч военнослужащих разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в специальном учении.
Обновлено в 06:15
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное