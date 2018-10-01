Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в ИталииГазета.Ru 12:40
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.
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Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Политика
США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти
Власти США ввели санкции в отношении компании из КНР за покупку нефти у Ирана.
Обновлено в 12:53
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 02:51
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 80
Число пострадавших от отравления едой из автоматов в Москве выросло до 80 человек.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Обновлено в 11:35
Авто
Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки
Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки.
Обновлено вчера в 03:00
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Кино
«Король Лев» возглавил российский бокс-офис
Обновлено в 05:59
Авто
На машины для российских гаишников выделили 6,4 млрд рублей
Министерство внутренних дел России закупит новые патрульные автомобили на 6,4 млрд рублей.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Финляндии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Экономика
Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области
Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.
Обновлено в 10:30
Политика
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в результате ДТП погибла беременная женщина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:23
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым
Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 00:34
Кино
«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории
Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31
Политика
Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами
Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами.
Обновлено в 12:50
Политика
Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48