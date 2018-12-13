Шоу-бизнес

Соловьев раскритиковал интеллект Бузовой
Известия
21:10

Журналист добавил, что продюсеры этого шоу не умнее самой Бузовой, раз работают с ней. 9 декабря телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой.
Известия21:10

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«Интеллекта нет»: Соловьев раскритиковал творчество Бузовой

РИА Новости19:31

Видео: Владимир Соловьев сравнил Ольгу Бузову с дьяволом

Пятый канал18:47

Соловьев назвал Бузову «мужиком» и усомнился в ее умственных способностях

Вечерняя Москва15:10

Соловьев назвал Бузову мужиком и сравнил ее с Сатаной

URA.Ru12:39

Соловьев взбесился из-за Бузовой и назвал ее мужиком

Lenta.ru12:37

Известный ведущий сравнил Бузову с собирающим легион дьяволом

Дни.ру11:15

"Уровень деградации!": ведущий Соловьев назвал Бузову "мужиком" и сравнил ее с Сатаной

Ruposters.ru02:55
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Евгений Петросян отправился на гастроли в Германию

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«Постоянно под наблюдением врачей»: Пугачеву и Галкина разлучит смерть

"Дни.ру" пошли навстречу своим читателям и узнали у экстрасенсов о том, что ждет Аллу Пугачеву в 2019 году.
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Общественники заступились за Пугачеву, подвергшуюся критике на Украине

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Семья певицы Жанны Фриске и Русфонд достигли соглашения

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Стало известно, из-за кого развелся Сергей Шнуров

Друг музыканта рассказал о новой жене лидера «Ленинграда». Развод Сергея Шнурова и Матильды стал одним из самых громких в уходящем году.
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Шоу-бизнес

Топалов потребовал прекратить травлю Тодоренко из-за ребенка

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сняла клип на собственную песню

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Шоу-бизнес

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Популярный продюсер Максим Фадеев случайным образом узнал, что в ближайшее время вновь станет отцом.
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В белье и без макияжа – Вера Брежнева поделилась новым снимком

Брежнева устроила фотосессию в нижнем белье и без макияжа. Волосы певицы не уложены, они естественны и небрежно распущены.
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес

Тутта Ларсен откровенно рассказала о потере первого ребенка

Телеведущая Татьяна Романенко, известная как Тутта Ларсен, поделилась подробностями тяжелого периода своей жизни, связанного с потерей ребенка, в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи

Помимо Киры Найтли, в ходе церемонии представители английской монархии одарили орденами других деятелей культуры, в том числе женщину-рэпера, известную под псевдонимом «Миссис Динамит».
Обновлено в 18:13
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Сергей Лазарев показал, как наряжает елку с сыном Никитой

«Никита очень ждал появления новогодней елки в доме, так как он давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку, но так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку», — подписал фото Лазарев (орфография и пунктуация автора сохаранены).
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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