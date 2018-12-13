Шоу-бизнес
Соловьев раскритиковал интеллект Бузовой
Соловьев раскритиковал интеллект БузовойИзвестия21:10
Журналист добавил, что продюсеры этого шоу не умнее самой Бузовой, раз работают с ней. 9 декабря телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой.
Известия21:10
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Шоу-бизнес
Евгений Петросян отправился на гастроли в Германию
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
«Постоянно под наблюдением врачей»: Пугачеву и Галкина разлучит смерть
"Дни.ру" пошли навстречу своим читателям и узнали у экстрасенсов о том, что ждет Аллу Пугачеву в 2019 году.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Общественники заступились за Пугачеву, подвергшуюся критике на Украине
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Семья певицы Жанны Фриске и Русфонд достигли соглашения
Семья певицы Жанны Фриске и благотворительный фонд Русфонд достигли соглашения.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Оголившего Цымбалюк-Романовскую Малахова высылают на «Дом-2»
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Стало известно, из-за кого развелся Сергей Шнуров
Друг музыканта рассказал о новой жене лидера «Ленинграда». Развод Сергея Шнурова и Матильды стал одним из самых громких в уходящем году.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Топалов потребовал прекратить травлю Тодоренко из-за ребенка
В начале декабря у известного певца Влада Топалова и Регины Тодоренко появился ребенок.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов и Кристина Ослина подали заявление в ЗАГС
Сыграть свадьбу пара решила летом 2019 год, а когда состоится официальная роспись - неизвестно. Мы просто подали заявление в ЗАГС.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сняла клип на собственную песню
42-летняя Анастасия Волочкова снимает клип на свою песню «И пусть говорят».
Обновлено в 19:46
Шоу-бизнес
Максим Фадеев случайным образом узнал, что скоро станет отцом
Популярный продюсер Максим Фадеев случайным образом узнал, что в ближайшее время вновь станет отцом.
Обновлено в 23:13
Шоу-бизнес
В белье и без макияжа – Вера Брежнева поделилась новым снимком
Брежнева устроила фотосессию в нижнем белье и без макияжа. Волосы певицы не уложены, они естественны и небрежно распущены.
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес
Тутта Ларсен откровенно рассказала о потере первого ребенка
Телеведущая Татьяна Романенко, известная как Тутта Ларсен, поделилась подробностями тяжелого периода своей жизни, связанного с потерей ребенка, в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Станислав Садальский высмеял творчество художника Никаса Сафронова
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи
Помимо Киры Найтли, в ходе церемонии представители английской монархии одарили орденами других деятелей культуры, в том числе женщину-рэпера, известную под псевдонимом «Миссис Динамит».
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как наряжает елку с сыном Никитой
«Никита очень ждал появления новогодней елки в доме, так как он давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку, но так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку», — подписал фото Лазарев (орфография и пунктуация автора сохаранены).
Обновлено в 11:57