Шоу-бизнес

Соловьев раскритиковал интеллект Бузовой
Известия
вчера в 21:10

Журналист добавил, что продюсеры этого шоу не умнее самой Бузовой, раз работают с ней. 9 декабря телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой.
Известиявчера в 21:10

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«Бузова, что – мужик?»: Владимир Соловьев раскритиковал интеллект певицы и ведущей

Телепрограммавчера в 23:15

«Интеллекта нет»: Соловьев раскритиковал творчество Бузовой

РИА Новостивчера в 19:31

Соловьев назвал Бузову «мужиком» и усомнился в ее умственных способностях

Вечерняя Москвавчера в 15:10

Соловьев назвал Бузову мужиком и сравнил ее с Сатаной

URA.Ruвчера в 12:39

Соловьев взбесился из-за Бузовой и назвал ее мужиком

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Известный ведущий сравнил Бузову с собирающим легион дьяволом

Дни.рувчера в 11:15

"Уровень деградации!": ведущий Соловьев назвал Бузову "мужиком" и сравнил ее с Сатаной

Ruposters.ruвчера в 02:55
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Бузова показала трогательный снимок с семьей

Обновлено в 00:32
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Семья певицы Жанны Фриске и Русфонд достигли соглашения

Семья певицы Жанны Фриске и благотворительный фонд Русфонд достигли соглашения.
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Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

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"Дни.ру" пошли навстречу своим читателям и узнали у экстрасенсов о том, что ждет Аллу Пугачеву в 2019 году.
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Шоу-бизнес

Общественники заступились за Пугачеву, подвергшуюся критике на Украине

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Скончалась лауреат трёх премий «Грэмми» певица Нэнси Уилсон

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Обновлено вчера в 04:40
Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Instagram объявил войну пикантному контенту

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Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 18:13
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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