Шоу-бизнес
Соловьев раскритиковал интеллект Бузовой
Соловьев раскритиковал интеллект БузовойИзвестиявчера в 21:10
Журналист добавил, что продюсеры этого шоу не умнее самой Бузовой, раз работают с ней. 9 декабря телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой.
Известиявчера в 21:10
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«Бузова, что – мужик?»: Владимир Соловьев раскритиковал интеллект певицы и ведущей
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"Уровень деградации!": ведущий Соловьев назвал Бузову "мужиком" и сравнил ее с Сатаной
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