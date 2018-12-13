Шоу-бизнес

Соловьев раскритиковал интеллект Бузовой
Известия
вчера в 21:10

Журналист добавил, что продюсеры этого шоу не умнее самой Бузовой, раз работают с ней. 9 декабря телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой.
Известиявчера в 21:10

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Соловьев прокомментировал творчество Бузовой

Рамблер01:28

«Бузова, что – мужик?»: Владимир Соловьев раскритиковал интеллект певицы и ведущей

Телепрограммавчера в 23:15

«Интеллекта нет»: Соловьев раскритиковал творчество Бузовой

РИА Новостивчера в 19:31

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URA.Ruвчера в 12:39

Соловьев взбесился из-за Бузовой и назвал ее мужиком

Lenta.ruвчера в 12:37

Известный ведущий сравнил Бузову с собирающим легион дьяволом

Дни.рувчера в 11:15

"Уровень деградации!": ведущий Соловьев назвал Бузову "мужиком" и сравнил ее с Сатаной

Ruposters.ruвчера в 02:55
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Бузова показала трогательный снимок с семьей

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Шоу-бизнес

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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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