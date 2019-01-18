Политика
Соловьев раскритиковал Чубайса за лень и непониманиеГазета.Ru 09:10
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" раскритиковал главу Роснано Анатолия Чубайса за его слова об энергоэффективности экономики. Видеозапись эфира была опубликована на странице политика в фейсбуке.
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Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность.
— Анатолий Чубайс, политикРамблер 08:42
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