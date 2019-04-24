Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублейLenta.ru 09:25

Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать.

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.

Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей

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