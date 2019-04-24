Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублейLenta.ru 09:25

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.

Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей

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