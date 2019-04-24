Политика
Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублейLenta.ru 09:25
Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
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Треть политических партий России ликвидируют до конца года
К концу 2019 года треть российских политических партий ликвидируют из-за несоответствия требованиям законодательства.
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Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
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«Разозлился»: выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина
Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой.
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Глава МИД Украины осудил решение России дать паспорта жителям Донбасса
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин негативно отреагировал на подписанный 24 апреля указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям непризнанных республик на территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.
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В World of Warships добавили советские линкоры
В World of Warships вышло обновление 0.8.3, в котором добавили линейку советских линкоров.
Обновлено в 07:40
Политика
Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту
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Главный внештатный специалист по медицинской генетике департамента здравоохранения Москвы профессор Наталия Демикова рассказала, что в России врачи стали чаще выявлять синдром Дауна во время беременности.
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Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Суд оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:49
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика
ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину
Версия побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году содержится в рассекреченном документе, опубликованном ФБР 23 апреля на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Россияне начали массово продавать дачи из-за налога
Обновлено в 01:24
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Авто
Mercedes вывел на тесты секретную новинку
Вероятно, Mercedes обкатывает узлы и агрегаты, которые появятся в будущем на SL-Class.
Обновлено в 11:47
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Технологии
«Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность
Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Подмосковье неадекватная мать угрожала ножом ребенку
Обновлено в 04:33
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Башкирии раскрыли махинацию с землей на 1 млрд рублей
Обновлено в 07:11
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Эрдоган выразил соболезнования потомкам османских армян
Глава республики выразил надежду, что однажды турки и армяне смогут укрепить свои отношения Лидер Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:53
Политика
Путин рассказал о снижении пенсионного возраста в регионах
Политик заявил, что необходимо провести тщательные расчёты, прежде чем говорить об установлении разного пенсионного возраста в регионах страны.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке
На заводе «Криогаз» по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенном в Высоцке, началась первая отгрузка.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Обновлено в 11:02