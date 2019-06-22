Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиянРИА Новости вчера в 14:50
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов. Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 14:50
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Соловьев жестко прокомментировал повышение цен для россиян в грузинских кафе
Московский Комсомолецвчера в 15:06
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:04, Вашингтон
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В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Политика
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
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Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате
Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
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Происшествия
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В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
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Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
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Обновлено в 03:02
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Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
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Жители и власти американского штата Аляска настроены на взаимодействие с Россией.
Обновлено вчера в 05:11