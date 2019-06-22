Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиянРИА Новости 14:50

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов. Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Владимир Соловьев
Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости 14:50

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В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

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Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
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Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
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7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
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Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
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В «Зените» рассказали о будущем Кокорина

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Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
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Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
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Акция «Звезда памяти» прошла в Таджикистане

Акция "Звезда памяти" прошла на кладбищах Душанбе и других городах Таджикистана в субботу.
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Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

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Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

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