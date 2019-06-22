Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиянРИА Новости 14:50

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов. Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Владимир Соловьев
Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости 14:50

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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

РИА Новости14:50

Соловьёв оценил сообщения о повышении цен в грузинских кафе для россиян

RT на русском19:20

Соловьев отреагировал на повышение цен в двух грузинских кафе для россиян

РБК18:58

Владимир Соловьев прокомментировал повышение цен для россиян в Грузии

Российская газета17:35

Соловьев назвал повышение цен для россиян в кафе Грузии «идиотизмом и дискриминацией»

Народные новости16:41

Соловьев жестко прокомментировал повышение цен для россиян в грузинских кафе

Московский Комсомолец15:06

Соловьев двумя словами описал повышение цен для россиян в грузинских кафе

URA.Ru17:52
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Обновлено в 19:38
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Политика

В Иране казнен американский шпион

Джалял Хаджи Завар работал в Минобороны Ирана на контрактной основе и, по данным властей страны, в 2010-2011 годах сотрудничал с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 17:26
Политика

Соловьёв назвал циничным заявление Зеленского о мире

Телеведущий Владимир Соловьёв упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии.
Обновлено в 16:26
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Транспорт

Активисты назвали ложью слова мэрии Краснодара об автобусах

По словам критиков, Архипов утверждает, что жалоб нет.
Обновлено в 14:05
Технологии

Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения

В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
Обновлено в 06:52
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Общество

Задававшая Путину вопрос школьница поступит в пансион Минобороны

Обновлено в 16:54
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Наука

Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры

Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Игры

Microsoft Flight Simulator создаётся прежде всего для РС

Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста

Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 19:16
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Происшествия

На северо-востоке Москвы в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Обновлено в 15:58
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