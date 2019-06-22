Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиянРИА Новости 14:50
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов. Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости 14:50
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Соловьев жестко прокомментировал повышение цен для россиян в грузинских кафе
Московский Комсомолец15:06
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
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Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
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Обновлено в 15:39
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
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Хуммельс отказался от перехода в «МЮ» перед трансфером в «Боруссию»
Футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию», за которую уже выступал с 2008 по 2016 год. Сумма трансфера составила 30,5 миллиона евро.
Обновлено в 10:09
Политика
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Авто
Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
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Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Экономика
Любители легкой наживы нашли лазейку в программах кешбэков банков
В последние месяцы популярность набирает новый вид обмана банков, который можно условно назвать: "Как получить возврат от банка средств (кешбэк), при этом ничего не купив".
Обновлено в 08:40
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хочет «сделать Иран снова великим», передает CNN.
Обновлено в 16:21
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Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Хоккей
В третьем раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских игроков
Четверо российских хоккеистов были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ.
Обновлено в 17:26
Общество
Елена Малышева назвала самую лучшую диету
Обновлено в 14:11
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
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Обновлено в 18:03
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Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня
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В Бурятии падает количество детсадов и педагогов
Обеспеченность детсадами в Бурятии долгие годы остается одной из главных проблем. Власти обещают исправить проблему едва ли не каждый год.
Обновлено вчера в 20:00
Культура
В парке «Зарядье» выступит Василий Лановой
22 июня (суббота) в парке «Зарядье» пройдет первый фестиваль экранизаций «ЧИТКА». Площадкой станет сцена Большого амфитеатра.
Обновлено вчера в 02:40
Космос
У колец Урана определили температуру и плотность
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30