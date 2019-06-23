Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиянРИА Новости вчера в 14:50
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов. Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 14:50
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Соловьев жестко прокомментировал повышение цен для россиян в грузинских кафе
Московский Комсомолецвчера в 15:06
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История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
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Армия и оружие
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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Europe. Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд.
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В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
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Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
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