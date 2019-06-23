Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиянРИА Новости вчера в 14:50

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов. Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Владимир Соловьев
Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 14:50

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