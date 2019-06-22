Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиянРИА Новости 14:50
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов. Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Соловьев жестко прокомментировал повышение цен для россиян в грузинских кафе
Московский Комсомолец15:06
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