Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиянРИА Новости 14:50

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов. Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Соловьев прокомментировал повышение цен в кафе для граждан России в Грузии

ФАН16:50

Несколько грузинских кафе повысили цены для россиян

Телеканал 360°13:15

Соловьев жестко прокомментировал повышение цен для россиян в грузинских кафе

Московский Комсомолец15:06

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

РИА Новости14:50

Два грузинских ресторана повысили цены для россиян на 20 %

Народные новости17:00

Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%

Life.ru12:53

Россиянам – на 20% дороже: в грузинских кафе ввели ценз национальности

Вести.Ru12:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика

В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России

Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено в 08:34
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.
Обновлено в 17:04
Авто

Гранта без гарантий

Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Футбол

Капитан «Аякса» определился со следующим клубом

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт в скором времени может перейти в туринский "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика

В Иране казнили шпионившего в пользу США

В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.
Обновлено в 11:23
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин: «Мы не планируем свадьбу с Виталиной, я честно об этом говорю»

Обновлено в 11:00
Культура

Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

Обновлено в 01:30
Происшествия

Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Технологии

В тюрьмах США запретили учебники по программированию. Власти боятся побега хакеров‐самоучек

Власти штата считают, что полученные из подобных учебников знания могут быть использованы заключенными для планирования побега.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

У побережья Туапсе заметили американский RQ-4B Global Hawk

Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Обновлено в 13:19
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Политика

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Обновлено в 09:56
Экономика

В Ленобласти строится молочный комплекс на 2000 голов

Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное