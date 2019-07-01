Политика
Соловьев прокомментировал отказ Катамадзе от выступлений в РоссииАргументы и Факты вчера в 20:02
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе давать концерты в России. В публикации на своей официальной странице в Twitter Соловьев усомнился в том, что артистка из Грузии изначально популярна и востребована среди российских слушателей.
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Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 17:14
с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от гастролей и выступлений в России.Московский Комсомолецвчера в 18:27
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