с чего всё началось

Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе давать концерты в России. В публикации на своей официальной странице в Twitter Соловьев усомнился в том, что артистка из Грузии изначально популярна и востребована среди российских слушателей.

Соловьев прокомментировал отказ Катамадзе от выступлений в России

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