Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскимиГазета.Ru 04:41

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд". Дуда сделал это заявление накануне, вспомнив Вторую мировую войну, после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Соловьев ответил на слова о превосходстве поляков над русскими в смелости

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил желание, чтобы Россия была другом его страны. При этом глава республики считает, что поляки, в отличие от русских, «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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Соловьев ответил на слова о превосходстве поляков над русскими в смелости

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
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