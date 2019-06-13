Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскимиГазета.Ru 04:41

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил желание, чтобы Россия была другом его страны. При этом глава республики считает, что поляки, в отличие от русских, «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

с чего всё началось

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд". Дуда сделал это заявление накануне, вспомнив Вторую мировую войну, после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

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