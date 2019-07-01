Политика

Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФГазета.Ru 01:02

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Владимир Соловьев
Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 17:14
с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге
 в Твиттере прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от гастролей и выступлений в России.
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