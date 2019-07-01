с чего всё началось

Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ

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