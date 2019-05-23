Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистомРИА Новости 06:00

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Политика Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.

Происшествия Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.

Экономика Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы роста ВВП выше 3%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе коллегии его министерства 23 мая, передает корреспондент РБК.

Политика Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.

Футбол Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Политика Зеленский иронично раскритиковал украинских чиновников Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме интернет-деятелей iForum 2019 раскритиковал коллег, отметив, что политики и высокие технологии — «это два совершенно разных мира».

Общество Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь» Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».

Армия и оружие Восемь украинских военных попали в плен на Донбассе Сегодня восемь украинских военных попали в плен у поселка Новотроицкое в Волновахском районе ДНР.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.

Экономика Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.

Шоу-бизнес Мать Децла поменяла замки в квартире, где жила вдова рэпера Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала о том, что невестка с внуком переехали из квартиры, где раньше жила семья ее сына.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Шоу-бизнес Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.

Шоу-бизнес Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.

Шоу-бизнес Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс Еще в прошлом году во время одного из мероприятий журналисты заметили в автомобиле Кейт Миддлтон ланч-бокс.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Гаджеты Huawei подготовил замену для Windows и Android Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.

Политика Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.

Финансы Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Футбол Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).