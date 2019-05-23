Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистомРИА Новости 06:00

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.

Энергетика Чистая российская нефть поступила по трубопроводу «Дружба» в Словакию Словакия начала получать чистую российскую нефть по трубопроводу «Дружба» сообщает Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Политика Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2» Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Наука Густые усы у мужчин препятствуют появлению рака Оказалось, что усы толщиной не менее 9 мм в 16 раз снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Шоу-бизнес Мать Децла поменяла замки в квартире, где жила вдова рэпера Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала о том, что невестка с внуком переехали из квартиры, где раньше жила семья ее сына.

Гаджеты «Яндекс» презентовал медиаплеер «Яндекс.Модуль» Отечественная интернет-компания "Яндекс" представила устройство под названием "Яндекс.Модуль" — подключаемый к телевизору "умный" медиаплеер с голосовым ассистентом "Алиса" на борту.

Футбол Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном» Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин продлил контракт с швейцарским клубом «Сьон», футболистом которого он является с 2016 года.

Армия и оружие Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.

Армия и оружие На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха» Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).

Политика Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России Белоруссия выдала России агреман (предварительное согласие) на назначение Дмитрия Мезенцева новым послом.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Армия и оружие Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.

Авто Обновлённый Skoda Superb представлен официально Компания Skoda представила обновлённое семейство флагманской модели Superb.

Экономика На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.

Экономика Орешкин назвал условия для роста экономики РФ Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.

Происшествия Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.

Армия и оружие Россия отправит военных в Конго Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с военной техникой производства СССР и РФ, которая состоит на вооружении Конго.