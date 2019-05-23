Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистомРИА Новости 06:00

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
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Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

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