Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистомРИА Новости 06:00

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

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