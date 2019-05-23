Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистомРИА Новости 06:00
Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
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Армия и оружие
Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии
Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды
Как выяснилось, до и во время еды воду пить можно - в пределах одного стакана.
Обновлено в 06:00
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Кино
В Канне прошла премьера фильма Садиловой «Однажды в Трубчевске»
В четверг на 72-м Каннском кинофестивале прошла премьера фильма российского режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске».
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Происшествия
Полицейским дадут очки с функцией распознавания лиц
Очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц в 2020 году получат полицейские крупных городов страны.
Обновлено в 09:36
Футбол
Мустафи: «Хотим выиграть финал Лиги Европы ради Мхитаряна»
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи в интервью Kicker заявил, что в финале Лиги Европы против "Челси" "канониры" будут биться в том числе и ради полузащитника Генриха Мхитаряна, который не полетит на матч из соображений безопасности.
Обновлено в 07:33
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика
На Порошенко подали заявление об отмывании средств и неуплате налогов
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.
Обновлено в 06:42
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Политика
Службу судебных приставов по Дагестану возглавил Алик Алилов
Сегодня нового руководителя коллективу Управления представили Глава Дагестана Владимир Васильев, а также замдиректора ФССП России – заместитель главного судебного пристава РФ Владимир Воронин.
Обновлено в 09:39
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $69
Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 г. - данные торгов.
Обновлено в 09:43
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Первый российский препарат против рака протестируют на людях
Первый российский таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний протестируют на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения, сообщает «Медвестник».
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Религия
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм
Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18