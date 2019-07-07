Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещанииРИА Новости 04:47

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Скабеева и Соловьев объяснили странное поведение Зеленского на совещании

РБК07:04

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

РИА Новости04:47

Соловьев разглядел «осознание ужаса» на видео со странным Зеленским

Lenta.ru06:30

Соловьев и Скабеева удивились странному поведению Зеленского. «Жизнь — не сериал»

URA.Ru03:15

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Вести.Ru06:11

Соловьев дал оценку «странному поведению» Зеленского

Газета.Ru08:31

Соловьёв прокомментировал странное поведение Зеленского

News.ru03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели

Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне их старта продаж, который запланирован на 7 июля.
Обновлено в 10:49
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Общество

Мединский посоветовал посмотреть Россию, прежде чем ехать за рубеж

"Думаю, прежде чем ехать в Турцию, стоит поехать в Псковско-печерский монастырь, в псковские церкви, которым тысяча лет и больше", - предложил Мединский Он напомнил, что всего в России около 30 памятников ЮНЕСКО, и этот статус дает подсказку туристам, что объекты надо посетить.
Обновлено в 11:34
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Происшествия

Сорвавшийся высоковольтный кабель убил всю рыбу в российской реке

Обновлено в 11:49
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Политика

ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 06:07
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 11:04
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 11:55
Политика

Игрок КВН предсказал будущее капитана «Сборной РУДН» в Совфеде

Бывший игрок команды КВН "Сборная РУДН" Арарат Кещян прокомментировал новости о выдвижении экс-капитана команды Сангаджи Тарбаева в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Авто

Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс

В ЛНР уже заявляли о том, что украинские военнослужащие беспорядочно минируют зону силовой операции.
Обновлено в 08:25
Общество

Власти заявили об обнаружении виновника постоянного зловония в Омске

Омские власти отметили, что ООО «Астра» входит в число немногих крупных промышленных предприятий со значительной массой выбросов вредных загрязняющих веществ, при этом оно до сих пор не заключило с Минприроды соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды.
Обновлено в 10:02
Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Джанабаева показала возмужавшего сына от Валерия Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» - 40-летняя Альбина Джанабаева - опубликовала на личной страничке в Instagram свежий кадр, на котором она запечатлена вместе с возмужавшим сыном Константином.
Обновлено в 10:25
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное